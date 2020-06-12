"في موقف سيارات".. تقارير إنجليزية تكشف كيف سيحتفل ليفربول إذا توج بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أوضحت تقارير صحفية بريطانية، صباح اليوم الجمعة، الطريقة التي سيحتفل بها فريق ليفربول حال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي إذا فاز "الريدز" في مباراة إيفرتون المقبلة.
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت في خبر حصري لها أن فريق ليفربول قد يحتفل في "موقف سيارات" الخاص بملعب "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون.
وأوضحت الصحيفة، أن السبب في ذلك بسبب الإلتزام بالإرشادات التي وضعتها الحكومة البريطانية حول تحقيق التباعد الاجتماعي الأمر الذي يعني عدم الاحتفال في غرف الملابس.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول جاره اللدود إيفرتون في ديربي ميرسيسايد ضمن قمة الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، حيث ستقام هذه القمة في 21 من الشهر الجاري.
ليفربول بحاجة إلى تحقيق ست نقاط (أي الفوز بمباراتين) أو الحصول على ثلاث نقاط مع خسارة مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة أمام آرسنال، هنا سيكون "الريدز" حقق رسميًا لقب بريميرليج الغائب عن خزائنه لمدة 30 عامًا.
ويتصدر ليفربول قبل تسع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي سيستأنف مبارياته بمواجهة نارية بين مانشستر سيتي وآرسنال في 17 من الشهر الجاري، بعد تعليق الأنشطة لمدة ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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