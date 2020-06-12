الوداد يعلن موقفه حول وجود صفقة تبادلية مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر من داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع جانب نادي الزمالك لإجراء صفقة تبادلية بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر نفى في تصريحات عبر صحيفة "LE 360" المغربية، وجود مفاوضات مع الزمالك تتمثل في رحيل أحد من الثنائي محمد الناهيري أو وليد الكرتي إلى الزمالك مقابل عودة محمد أوناجم للفريق الأحمر مجددًا.

وشدد المصدر، أن ثنائي الوداد يُعدان من الركائز الأساسية في الفريق، ومن الصعب التفريط فيهم إلا في حالة وجود عرض مناسب لقيمتهم.

وكان محمد الناهيري أعلن في وقت سابق أنه تلقى عروضًا من جانب الأهلي والزمالك إلا أنه يرفض الرحيل عن الفريق الودادي في الفترة المقبل، حيث رحّب اللاعب بتجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

في المقابل، أعلن وليد الكرتي في أكثر من مناسبة أنه لن يغادر الوداد سوى للاحتراف الأوروبي فقط، كاشفًا أنه تلقى أيضًا عرضًا من جانب نادي الزمالك.

على الجانب الآخر، الزمالك كان قد حصل على خدمات جناحه المغربي محمد أوناجم في الصيف الماضي في صفقة ضمنت مقابل مادي للوداد مع رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل أن يقطع إعارته في يناير الماضي ويعود مجددًا لصفوف القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن مؤخرًا عن ملامح صفقات فريقه استعدادًا للموسم الجديد حيث كشف أن ناديه سيوقع مع ثلاثة لاعبين من بينهم ثنائي أجنبي.

ويمتلك الزمالك في قوامه الحالي أربعة محترفين من بينهم الثلاثي العربي التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والكونغولي كاسونجو كابونجو.

الزمالك أيضًا لديه ثلاثة محترفين يلعبوا على سبيل الإعارة بداية من المهاجم المغربي حميد أحداد والمعار للرجاء البيضاوي المغربي، والثنائي الأفريقي الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري، ولاعب الوسط النيجيري معروف يوسف لاعب المقاولون العرب.