تقرير: الوداد يستفيد من موعد مواجهته ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف المغربية الضوء على الموعد المقترح من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" حول مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي في إطار نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن السيناريو الثاني في موعد مباراة الأهلي والوداد والتي تتمثل في إقامة مباريات نصف النهائي بجانب المباراة النهائية في شهر سبتمبر المقبل ستكون في صالح الفريق المغربي.

وأوضحت الصحيفة مدى استفادة الوداد من هذه المواجهة حيث سيضمن بطل المغرب جاهزية جميع لاعبيه المصابين.

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ويُعد أبرز العائدين الثنائي أشرف داري وصلاح الدين السعيدي، بجانب الثنائي الآخر عبد اللطيف نصير وإسماعيل الحداد.

وكان من المفترض أن تقام مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والوداد في الشهر الماضي حيث كانت ستقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء بالمغرب، على أن تقام موقعة الإياب على ملعب استاد القاهرة.

وأصدر "كاف" قرارًا بتعليق جميع المباريات سواء على مستوى الأندية وتحديدًا في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بجانب منافسات المنتخبات وتحديدًا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون بالعام المقبل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).