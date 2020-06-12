رياضة | دورتموند يتحدث عن مصير أشرف حكيمي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يتحدث عن مصير أشرف حكيمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على الحديث عن موقف فريقه من المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الحالي فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وكان حكيمي قد انضم إلى دورتموند قبل عامين، معارًا من ريال مدريد، لكن لم يتبق سوى 3 أسابيع على نهاية الإعارة ومن ثم عودته للملكي.

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وقال زورك في مؤتمر صحفي بشأن وضع حكيمي :"الحالة التعاقدية بيننا واضحة، سيعود فور انتهاء الإعارة إلى ريال مدريد".

وتابع:"بالطبع سنحاول باهتمام بالغ الإبقاء عليه معنا في الموسم القادم، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

ولم يحسم حكيمي موقفه حتى الآن من الاستمرار داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، رغم مخاوفه من التحول إلى لاعب بديل لدى عودته للملكي، نظرًا لوجود داني كارفاخال.