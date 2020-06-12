رياضة | الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو الوداد البيضاوي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية كبرى مع الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير عربية، قد أشارت إلى وجود صفقة تبادلية في الصيف المقبل بين الزمالك والوداد، بنقل لاعبه محمد أوناجم للوداد، مقابل ضم وليد الكرتي أو محمد نهيري.

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وأكد مسئولو الفريق المغربي، أنه لا صحة لهذه الأنباء، مؤكدين أن وليد الكرتي أهم لاعب في صفوف الوداد حاليا .

وتابع مسئولو الوداد "موقف الكرتي كان واضحًا وهو أنه لن ينتقل لفريق عربي أو دوري عربي آخر، في حال قرر مغادرة صفوف الوداد، وأن وجهته المقبلة ستكون قارة أوروبا".

وأكمل "الوداد لا ينوي التخلي عن وليد الكرتي في الميركاتو الصيفي المقبل".