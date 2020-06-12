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رياضة | إصابة حارس الوحدة السعودي بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة حارس الوحدة السعودي بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أعلن حسن مؤمنة، حارس مرمى فريق الوحدة السعودي (الشباب)، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله للعزل الصحي.

 

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وأكدت تقارير سعودية، أن حالة حارس الوحدة الشاب مستقرة، بعدما تأكدت إصابته بالفيروس.

 

ويشارك حسن مؤمنة في الفريق الكروي بنادي الوحدة (درجة الشباب) الذي يتواجد في المرتبة الـ12 في ترتيب فرق دوري الشباب، قبل توقف النشاط الرياضي منتصف شهر مارس الماضي.

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