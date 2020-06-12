رياضة | ثنائي الزمالك على رادار فريق مغربي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ثنائي الزمالك على رادار فريق مغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن اهتمامات نادي شباب المحمدية المغربي والذي يلعب بالدرجة الثانية، للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، بأن الفريق المغربي يطمح في التعاقد مع حميد أحداد المعار إلى صفوف الرجاء البيضاوي، ومحمد أوناجم صانع ألعاب الفريق، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن هشام آيت رئيس شباب المحمدية، بدأ بالفعل التحرك لتدعيم فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي إذا ما حقق الصعود للبطولة الاحترافية الأولى.

وكان أوناجم، أكد في وقت سابق أنه سعيد بالتواجد ضمن صفوف القلعة البيضاء، وترحيبه بالاستمرار بين صفوفه وعدم الرحيل بالفترة المقبلة.