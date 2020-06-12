رياضة | رئيس وادي دجلة يهاجم مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس وادي دجلة يهاجم مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، انتقادًا شديد اللهجة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحات الأخير بمعاقبة خالد الغندور بسبب شكره لإدارات الأهلي.

وأعلن الغندور إصابة ابنته بفيروس كورونا، بينما وجه الشكر لمدير الكرة بالأهلي، سيد عبد الحفيظ، على موقفه معه ودعمه في هذا الظرف الصعب.

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وكتب سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لماذا يسمح رئيس الزمالك لنفسه بتمني الشفاء لحفيده الخطيب رئيس الأهلي ثم يلوم الغندور على شكر عبد الحفيظ؟".

وأكد منصور، أنه بصدد محاسبة الغندور بسبب توجيه الشكر إلى عبد الحفيظ، في ظل الخلافات المحتدمة بين الناديين في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى إنه كان يجب على الغندور أن يوجه الشكر لمدير الكرة بالأهلي شخصيا عبر هاتفه لا عن طريق قناة النادي الأبيض.