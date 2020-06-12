رياضة | نجم آياكس يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم آياكس يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي حسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الهولندي دوني فان دي بيك ارتبط اسمه بارتداء قميص الملكي أكثر من مرة وكان من المقرر أن تتم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن يبدو أن آثار أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ستقف حائلًا أمام إتمامها.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي إتمام صفقة دي بيك في الصيف المقبل في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها وباء فيروس كورونا المميت، حيث قرر وقف الشراء ووضع الأولوية للبيع فقط.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فان دي بيك يشك في إمكانية تعاقد ريال مدريد معه وبالتالي صرف النظر عن اهتمامه وبدأ في دراسة عدة عروض أخرى أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب بشدة في ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد توصل لاتفاق مع آياكس في يناير الماضي من أجل التعاقد مع دي بيك مقابل 50 مليون يورو لكن الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أوقف إتمام الصفقة.