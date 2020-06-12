شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يلتقى ميلان فى كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنتهى اليوم عند التاسعة حالة التعطش الكروى للجماهير الإيطالية، عندما يلتقى يوفنتوس وضيفه ميلان، مساء، في إياب قبل نهائى كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا،

وتم تأجيل مباراة الإياب والتى كان محددا لها 4 مارس الماضى في مدينة تورينو الإيطالية، بعد ذلك بـ5 أيام توقفت منافسات الدورى الإيطالى بعد اتخاذ الحكومة قرار الإغلاق العام.

ورغم ذلك سيفتقد محبو ميلان، نجم الفريق السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعانى من إصابة عضلية لينضم للغائبين عن المباراة، برفقة ثيو هيرنانديز، ولاعب الوسط صامويل كاستييخو.

بينما يعتمد ماوريسيو سارى، مدرب يوفنتوس، على البرتغالى رونالدو، والأرجنتينى باولو ديبالا في الخط الأمامى، في الوقت الذي يعانى فيه الأرجنتينى جونزالو هيجواين من إصابة تعرض لها في التدريبات.