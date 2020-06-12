شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يهدد رقم راؤول مع ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن رغبة مسؤولى ريال مدريد في تجديد عقد القائد سيرجو راموس مدافع المرينجى موسما إضافيا لينتهى في يونيو 2022 المقبل.
وانضم راموس للريال في صيف 2005 قادماً من إشبيلية الإسبانى، لينجح في كتابة التاريخ مع الريال بتحقيق 4 بطولات للدورى الإسبانى، ومثلها لدورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدة ألقاب أخرى، ليبلغ مجموع كل بطولات رفقة الفريق الملكى 21 لقبا.
وقالت الصحيفة، إن إدارة ريال مدريد تود تجديد عقد قائد الفريق لمدة موسم إضافى لينتهى في 2022 بدلاً من 2021 موعد انتهاء العقد الحالى للاعب. ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عما يدور في ذهن راموس بخصوص العقد الجديد مع الريال، والذى سيضمن وصوله إلى 17 عاماً في سانتياجو برنابيو.
ومنح العقد الجديد حال توقيعه فرصة كبرى لمدافع الملكى راموس لتحطيم رقم تاريخى لأسطورة الريال راؤول جونزاليس، قائد ريال مدريد الإسبانى الأسبق.
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