هاشتاج «#الاهلاويه_يدعموا_زينه_الغندور » يتصدر «تويتر».. ومغردون: ربنا يشفيكى يا قمر.. والغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا.. ومرتضى يعاقبه بعد شكره لقناة الأهلي

تصدر هاشتاج "#الاهلاويه_يدعموا_زينه_الغندور" موقع التدوينات "تويتر"، وتفاعل المغردون مع الهاشتاج بشكل واسع الناطق، داعين الله عز وجل أن يشفي زينة خالد الغندور بعد إعلان والدها إصابتها بفيروس كورونا اللعين.

وغردت أمنية قائلة: "البارحة كنا ننتقدك، واليوم نواسيك في مرض إبنتك، عند المرض، لا يوجد إختلاف أو خلاف، عند المرض كلنا واحد ولا أحد أكبر من هذا المرض اللعين، ولا نعلم من منا سيكون المصاب في الغد".

كما غرد حساب يحمل اسم "اهلاوي وافتخر" قائلًا: "ربنا يشفيكى ويعافيكى وترجعى احسن من الاول" وأضاف حساب يحمل اسم هشام مصطفي قائلًا : "كم انت عظيم يااهلي لقد ربيت جمهورك علي الاخلاق والقيم والمبادئ ... اللهم اعفو عنها وعن مرضانا اجمعين وانت الله القادر الشافي العافي بعزتك وجلالك البسها توب الشفاء من المرض اللعين".

كما غرد حساب يحمل اسم ناصر راضي: "ربنا يشفيكى وترجعى بالسلامه لبيتك يا زينة يا قمر".

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وأكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق إبتعاده عن منصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، ولذلك بعد إصابة إبنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأبتعد الفترة القادمة عن السوشيال ميديا، وأتمني الدعاء من الجميع وشكرا". حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وعلى الرغم من تصريحات مرتضى منصور بمعاقبة الغندور على تصريحاته وشكره لقناة الأهلي ومن دعمه من الأهلي إلا أن الغندور جدد الشكر مرة أخرى لهم وكتب عبر حسابه الشخصي: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي على دعمهما لي في مرض ابنتي".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.