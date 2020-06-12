قصة هدف.. عبد الحفيظ: هدفى فى الترجى لا ينسى..وكان سبب فى تتويج الأهلى بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى وفى مباراة العودة بتونس، الأهلى متأخر أمام الترجى التونسي بهدف أديلتون البرازيلى ويحتاج الفريق الأحمر لتسجيل هدف ليصعد إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في عام 2001، ليفاجأ سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى فى الجميع بتسجيل هدف من تسديدة مباغتة فى شباك الترجى التونسى بملعب المنزة وقبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ويصعد الاهلي لنهائي افريقيا . أضاع الأهلى الفرص التى أتحيت له فى لقاء الذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2001 بالقاهرة بغرابة، واكتفى بتحقيق تعادل سلبى أمام الترجى التونسى. Advertisements وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية عن الهدف:"كانت لحظة لا تنسى بالطبع، الهدف ليس غاليا فقط بسبب أنني سجلته بطريقة فنية رائعة أو لكونه هدفا استثنائيا، لكن الهدف ذو قيمة كبيرة فهو كان سببا في أن الأهلي استكمل مشواره في دوري الأبطال وتخطى منافس تقليدي بحجم الترجي كما كان سببا في الوصول للنهائي ومن ثم التتويج باللقب". وتوج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه وبعد غياب 14 عاما، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك"، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

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