شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يحسم ديربي الأندلس لصالحه بهدفين في بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي إشبيلية في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على ضيفه ريـال بيتيس في ديربي الأندلس الذي أقيم في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ووقف الفريقان دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا قبل انطلاق المباراة التي تأتي كأول مباراة في البطولة المحلية مع استئناف النشاط الذي توقف منذ مارس الماضي.

ولم ينجح أي منهما في كسر حالة التعادل السلبي خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح إشبيلية في إحراز هدفين في 6 دقائق فقط في الشوط الثاني ليضمن الحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وجاءت الأهداف أولًا عن طريق لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54 قبل أن يضيف فيرناندو ريجس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة محافظًا على تواجده في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 33 ليبقى في المركز 12 مؤقتًا إذ يملك ليفانتي وديبورتيفو ألافيس أصحاب المركزين 13 و14 الفرصة في تخطيه في حال تحقيقهما الفوز في مبارياتهما ضمن الجولة نفسها.

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