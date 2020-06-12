شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح الأندية فترة إعداد 4 أسابيع واستئناف المسابقات مطلع أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد لمدة 4 أسابيع، على أن يتم استئناف المسابقات مطلع أغسطس المقبل سواء باستكمال الدورى الحالى أو باقامة دورى جديد.. وقررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى ، سواء باستكمال الدورى الحالى أو باعلان الالغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة ، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا الى ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.