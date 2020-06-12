مرتضى: شوبير حصل على "فيلاتين" في نيو جيزة من تركي.. وبناته ومراته خدوا ساعات وسيارات.. والثاني يرد: أنا ماسك نفسي بالعافية وأنت محمي بالحصانة وغير الحصانة

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه على الإعلامي أحمد شوبير، مؤكدًا على أنه حصل على هدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، قائلا: “لو راجل اطلع كدبني يا شوبير”.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن شوبير حصل على فيلاتين من تركي آل الشيخ في نيو جيزة، كما حصل على 6 ملايين جنيه عمولة صفقة صلاح محسن”. حسبما نشر موقع "القاهرة ٢٤".



وتابع رئيس الزمالك، أن بنات وزوجة شوبير حصلوا على ساعات روليكس وسيارات فارهة من تركي آل الشيخ، مطالبا شوبير بتكذيبه إذا لم يحدث ذلك.

كما أكد رئيس نادي الزمالك أنه اتخذ قرارا لصالح أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض، الذين لجأوا لنجله أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل توصيل رسالتهم لرئيس النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “قررت تخفيض سعر التوابع لأعضاء الجمعية العمومية لتصبح ٣٥٠ جنيه بدلاً من ١٠٠٠ جنيه”.

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وشدد: “هذا القرار جاء نظراً للظروف الراهنة التي تتسبب في أزمات مالية لدي الكثيرين”.



رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الأخيرة بأنه حصل على 6 ملايين جنيه عمولة في صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي من إنبي، بجانب حصوله على فيلاتين في نيو جيزة وحصول زوجته وبناته على ساعات وسيارات هدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.



وقال شوبير خلال برنامجه بقناة أون تايم سبورت: “أنا ماسك نفسي لأبعد الحدود أمام الإساءات والأكاذيب.. لكن الأمر تجاوز كل الحدود بعدما وصل إلى الحديث عن الزوجة والأولاد.



وتابع شوبير أنه صامت أمام هذه الأكاذيب التي تقال من مرتضى منصور سواء بحصوله على عمولات أو فيلا أو ساعات أو سيارات لها ولبناته ولزوجته، احتراما لإعلام المصريين المكان الذي أعمل به.

وشدد حارس الأهلي الأسبق، على أنه من السهل الرد لكنه يحترم المكان الذي يعمل به، متسائلا: كيف نحصل على حقوقنا، فالرد من خلال الإعلام ممنوع بسبب إعلام المصريين والرد القانوني ممنوع بسبب حماية مرتضى منصور بالبرلمان وأشياء أخرى.



وكان رئيس الزمالك فتح باب تجديد العضويات مطلع شهر يونيو الجاري على أن يستمر حتى نهاية الشهر.