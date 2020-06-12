يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة الذي يجمع بين يوفنتوس وميلان فى مباراة إياب دور نصف النهائي بكأس إيطاليا، والمقرر له مساء اليوم الجمعة 12-6-2020، والمؤجل من يوم 4-3-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

تنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “آليانز ستاديوم” بتورينو، معقل نادي يوفنتوس.

ولن يتم إذاعة مباراة يوفنتوس وميلان عبر أي قنوات تلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط، أما القنوات الأجنبية التي ستقوم بإذاعة المباراة هي: راي 1، تي أر تي سبور اتش دي.

وكان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما “الروسونيري” فقد تمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

وقد انتهي لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدور النصف النهائي من المسابقة بالتعادل الايجابي 1-1، فى المباراة التي أقيمت يوم الخميس 13-2-2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو، سجل هدف ميلان اللاعب “أنتي ريبيتش” بينما سجل لليوفي “كريستيانو رونالدو” من ركلة جزاء.

أضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة يوفنتوس وميلان فى كأس إيطاليا