شكرا لقرائتكم "البعض يذهب للمدرب مرة واحدة" .. 4 أندية تحتفظ بمديرها الفني خلال موسم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، مازال الايجيبشن ليج يحفل بالإثارة والتشويق، بعدما استقال مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان من تدريب أبناء الجنوب، كاشفاً أن السبب في ذلك هو تأخر دفع المستحقات المادية للاعبين منذ مارس الماضي، لينضم إلى قائمة ضحايا المدربين بأندية الدوري المصري منذ انطلاق الموسم، حيث غير 14 نادي مديره الفني خلال الفترة الماضية ومع ذلك استمرت 4 أندية محتفظة بمدربيها رافعة شعار "البعض يذهب للمدرب مرة واحدة"، ويأتي على رأسها النادي الأهلي ثم المقاولون العرب والاتحاد السكندري والانتاج الحربي.

الأهلي

تعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينية فايلر في بداية انطلاق الموسم الجاري، ورغم الهجوم الذي تعرض له السويسري فى البداية إلا أنه أثبت جدارته بقيادة الفريق الأحمر، واستطاع أن يعبر أول اختبار بفوز كبير على الزمالك في كأس السوبر المصري، قبل أن يقود الأهلي نحو 16 فوز متتالي بجدول الدوري ليتربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة ويضمن اللقب بنسبة كبيرة إلا إنه خسر لقب كأس السوبر الأخير أمام الزمالك بركلات الترجيح ولكنه قادر الفريق الأحمر للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة صن داونز الجنوب الأفريقى.

المقاولون



عماد النحاس نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لفريق المقاولون العرب استطاع أن يظهر حقيقة معدنه الأصيل فى عالم التدريب، بعدما تقمص دور المنقذ لذئاب الجبل منذ تولى الإدارة الفنية للفريق، ليستحق لقب أفضل مدرب وطنى فى النصف الأول من الدوري، وقاد عماد النحاس المقاولون العرب خلال الدور الأول من الدورى إلى الاستقرار فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 18 مباراة تحت قيادة النحاس، فازوا فى 10 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة أخرى وتلقوا الهزيمة فى 5 لقاءات من بينها الأهلى والزمالك.

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الاتحاد السكندري



حافظ الاتحاد السكندري على مديره الفني طلعت يوسف، منذ انطلاق الموسم الجاري، ونجح طلعت يوسف في قيادة زعيم الثغر ليحتل المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بعدما خاض 17 مباراة فاز الاتحاد في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءت وخسر 4 أخرى.

مختار مختار نجم الأهلي السابق، حافظ على مكانه بالجهاز الفني للانتاج الحربي بعدما قاد الإنتاج الحربي بأقل الإمكانيات إلى المنطقة الدافئة ليحتل المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى ثمانية أخرى، وتلقى الهزيمة فى 4 لقاءات.