إبراهيم سعيد: فايلر "بيخلع بشياكه" من الأهلي..ولديه عروض مغرية من الدوري السعودي

قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق أن السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للأهلي لديه عروض مغرية من الدوري السعودي، وبنسبة كبيرة سيقود أحد الأندية الكبرى هناك.

وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "TEN" ان "فايلر يتهرب من إدارة الأهلي بطريقة ذكية، لأنه لو كان يريد البقاء، ما كان أبلغ مسؤولي النادي بأنه سيتشاور مع أسرته بشأن تجديد عقده.

وتابع : في حال رحيل فايلر عن الأهلي، لن يتأثر الفريق، نظرا لامتلاكه لاعبين مميزين.

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وعن رأيه في الألماني راينر تسوبيل، مدرب الأهلي السابق، قال "سعيد" : كان متميزا وذكيا وله شخصية قوية، لكن اللاعبين الكبار قضوا عليه.. لاعبوا الأهلي تقدموا بشكوى ضده للإدارة، بسبب شخصيته القوية معهم.

وأوضح ان تسوبيل أكد في تقريره الفني، عدم حاجته للتوأم حسام وإبراهيم حسن، لأنه كان يريد أن يجدد دماء الفريق ,مؤكدا عدم صحة ما تردد عن تعدي التوأم على تسوبيل، مؤكدا أن الأمور كادت أن تصل للاشتباك بالأيدي، لكن لم يحدث ذلك.