اتحاد الكرة يكثف اتصالاته بوزير الرياضة لتجهيز ملاعب الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تواصلها مع الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة من أجل تجهيز الملاعب التى تستضيف مباريات الدورى خاصة أنه حالة استئناف الدورى سيقام فى ملاعب معينة وبشروط ومعايير طبية وضعتها اللجنة الطبية للجبلاية مثل تقسيم الملعب لـ3 مناطق والتباعد على مقاعد دكة البدلاء وإنشاء عوازل زجاجية وغيرها من الإجراءات مثل التعقيم. وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقًا للاجراءات الطبية الموضوعة. وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتًا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفًا أن 15 يونيو سيشهد عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.

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