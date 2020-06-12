تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في كأس إيطاليا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضيفًا نظيره يوفنتوس مساء اليوم الجمعة على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس

وميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة .

بينما تذاع مباراة يوفنتوس ويلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بشكل مباشر عبر قناة "

TRT Spor HD ".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ميلان كالتالي ..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كونتي، كيير، رومانيولي، كالابريا.

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خط الوسط: كيسي، بن ناصر، باكيتا، تشانهان أوغلو، بونافينتورا

خط الهجوم: ريبيتش.

جدير بالذكر مباراة الذهاب بين الفريقين أنتهت بين يوفنتوس وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما .