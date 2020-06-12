تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في كأس إيطاليا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضيفًا نظيره يوفنتوس مساء اليوم الجمعة على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا .
ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوسوميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة .
بينما تذاع مباراة يوفنتوس ويلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بشكل مباشر عبر قناة "TRT Spor HD ".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ميلان كالتالي ..
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: كونتي، كيير، رومانيولي، كالابريا.
خط الوسط: كيسي، بن ناصر، باكيتا، تشانهان أوغلو، بونافينتورا
خط الهجوم: ريبيتش.
جدير بالذكر مباراة الذهاب بين الفريقين أنتهت بين يوفنتوس وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما .
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