كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في كأس إيطاليا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره ميلان مساء اليوم الجمعة على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا .
ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وميلانفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة .
بينما تذاع مباراة يوفنتوس ويلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بشكل مباشر عبر قناة " TRTSpor HD ".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس كالتالي ..
حراسة المرمى: بوفون.
خط الدفاع: ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو.
خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، خضيرة.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا.
جدير بالذكر مباراة الذهاب بين الفريقين أنتهت بين يوفنتوس وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما .
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