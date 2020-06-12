كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في كأس إيطاليا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره ميلان مساء اليوم الجمعة على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا . ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة . في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة . بينما تذاع مباراة يوفنتوس ويلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بشكل مباشر عبر قناة " TRT Spor HD ". Spor HD ". ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفنتوس كالتالي .. حراسة المرمى: بوفون. Advertisements خط الدفاع: ساندرو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو. خط الوسط: ماتويدي، بينتانكور، خضيرة. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا. جدير بالذكر مباراة الذهاب بين الفريقين أنتهت بين يوفنتوس وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما .

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