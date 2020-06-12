موعد مباراة ريال مدريد و إيبار والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق إيبار مساء يوم الأحد القادم على ملعب " سانتياجو برنابيو " ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني " الليجا ". موعد مباراة ريال مدريد وإيبار تنطلق مباراة مباراة ريال مدريد وإيبار في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ، مساءً بتوقيت القاهرة ، في حين تقام مباراة مباراة ريال مدريد وإيبار في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بنما تبدأ مباراة مباراة ريال مدريد وإيبار في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي . Advertisements القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار تذاع مباراة مباراة ريال مدريد وإيبار بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت " HD 3 " المشفرة . . ويدخل فريق ريال مدريد المباراة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني للفريق الملكي وهو في وصافة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطين عن المتصدر برشلونة ، بينما يحتل فريق إيبار المركز السادس عشربرصيد 27 نقطة .

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