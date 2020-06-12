موعد مباراة فالنسيا و ليفانتي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا نظيره ليفانتي مساء اليوم الجمعة على ملعب " ملعب ميستايا" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني " الليجا ". موعد مباراة فالنسيا وليفانتي تنطلق مباراة مباراة فالنسيا وليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، مساءً بتوقيت القاهرة ، في حين تقام مباراة مباراة فالنسيا وليفانتي في تمام الساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تبدأ مباراة مباراة فالنسيا وليفانتي في تمام الساعة الثانية عشر من Advertisements منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي . منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وليفانتي تذاع مباراة مباراة فالنسيا وليفانتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت " HD 3 " المشفرة بتعليق علي محمد علي . ويحتل فريق فالنسيا المركز السابع برصيد 42 نقطة في جدول الدوري الإسباني ، بينما يحتل فريق ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد33 نقطة.

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