موعد مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره ميلان مساء اليوم الجمعة على ملعب " أليانز ستاديوم (تورينو) " ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا . ومن المقرر أن تلعب مباراة يوفنتوس وميلان بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " موعد مباراة يوفنتوس وميلان " كوفيد 19 " تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، في حين تقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان في تمام الساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت المملكة العربية Advertisements السعودية، بينما تبدأ مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان تذاع مباراة يوفنتوس ويلان في إياب نصف نهائي كأسإيطاليا بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورت " TRT Spor HD ". وكانت مباراة الذهاب أنتهت بين يوفنتوس وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما .

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