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فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا والدوري هذا الموسم

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة الذي يجمع بين يوفنتوس وميلان فى مباراة إياب دور نصف النهائي بكأس إيطاليا، والمقرر له مساء اليوم الجمعة 12-6-2020، والمؤجل من يوم 4-3-2020 بسبب جائحة فيروس .

تنطلق قمة إيطاليا فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “آليانز ستاديوم” بتورينو، معقل السيدة العجوز.

وقد انتهي لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدور النصف النهائي من مسابقة الكأس بالتعادل الايجابي 1-1، فى المباراة التي أقيمت يوم الخميس 13-2-2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو، سجل هدف ميلان اللاعب “أنتي ريبيتش” بينما سجل لليوفي “” من ركلة جزاء.

وتقابل الفريقين فى الدوري الايطالي هذا الموسم يوم 10-11-2019، لحساب الجولة الـ12 على ملعب آليانز ستاديوم وشهد اللقاء فوز يوفنتوس بهدف دون رد، سجل الهدف الارجنتيني باولو ديبالا فى الدقيقة 77.

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وفي هذا التقرير المصور نذكركم بأهداف مباراتي الفريقين في الدوري والكأس هذا الموسم 2019-2020

ملخص مباراة الذهاب فى نصف نهائي الكأس

مباراة الفريقين فى الدوري – الجولة 12

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