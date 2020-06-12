فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا والدوري هذا الموسم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة الذي يجمع بين يوفنتوس وميلان فى مباراة إياب دور نصف النهائي بكأس إيطاليا، والمقرر له مساء اليوم الجمعة 12-6-2020، والمؤجل من يوم 4-3-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
تنطلق قمة إيطاليا فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “آليانز ستاديوم” بتورينو، معقل السيدة العجوز.
وقد انتهي لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدور النصف النهائي من مسابقة الكأس بالتعادل الايجابي 1-1، فى المباراة التي أقيمت يوم الخميس 13-2-2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو، سجل هدف ميلان اللاعب “أنتي ريبيتش” بينما سجل لليوفي “كريستيانو رونالدو” من ركلة جزاء.
وتقابل الفريقين فى الدوري الايطالي هذا الموسم يوم 10-11-2019، لحساب الجولة الـ12 على ملعب آليانز ستاديوم وشهد اللقاء فوز يوفنتوس بهدف دون رد، سجل الهدف الارجنتيني باولو ديبالا فى الدقيقة 77.
وفي هذا التقرير المصور نذكركم بأهداف مباراتي الفريقين في الدوري والكأس هذا الموسم 2019-2020
ملخص مباراة الذهاب فى نصف نهائي الكأس
مباراة الفريقين فى الدوري – الجولة 12
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