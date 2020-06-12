رياضة | أول تعليق من النجم الساحلي بشأن التعاقد مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من النجم الساحلي بشأن التعاقد مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي عن حقيقة التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك.

وكانت قد أشارت بعض التقارير التونسية إلى أن فريق النجم الساحلي يرغب في التعاقد مع كارتيرون من أجل قيادة النادي في الموسم الجديد.

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وقال قيس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت : "لن نتحدث بشأن الاهتمام بمدرب الزمالك حاليا، وسيكون كل شيئ واضح في الفترة المقبلة، وكارتيرون مدرب كبير، ولكن إذا حدث تعاقد سيكون بشكل رسمي وسيتم الإعلان عنه".

وتوج باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك هذا الموسم ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الاهلي وأيضا بالحصول على بطولة كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي.

الجدير بالذكر أن عقد باتريس كارتيرون سوف ينتهي مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.