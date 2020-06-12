شكرا لقرائتكم اتحاد تنس الطاولة يجتمع اليوم لمناقشة خطة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، اليوم الجمعة، موعدا لعقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة خطة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية من الاتحادات وضع خطط بديلة بعد تأجيل البطولة لمدة عام .

كما يتناول الاجتماع، مناقشة خطة الاتحاد و السيناريوهات المقترحة، استعدادا لعودة الأنشطة المختلفة في ظل الاجراءات الاحترازيه منتصف يونيو الجارى وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا مع وضع خطه لمنتخبات الرجال والسيدات المتاهلين لطوكيو2021.

ووضع اتحاد تنس الطاولة، قواعد مختلفة لتجنب فيروس كورونا كما أن اللعبة تشمل تباعد مسافات بين اللاعبين مع وجود تعليمات صارمة بمنع أي احتكاك، كما أنها لا تشمل السلام بين اللاعبين مثل باقى اللعبات الأخرى، إلا أن الاجتماع سيناقش كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة، مع إخطار الأندية والهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات.

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كما قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، تشكيل لجنة طبية لإرشاد اللاعبين وتقديم النصائح لتجنب المنشطات أو فيروس كورونا المستجد، وكذلك تحديد الأدوية المسموح بتناولها للاعبين على مستوى الأندية والمنتخبات.

وأكد معتز عاشور أن اللجنة الطبية ستقوم بتحديد نوع الفيتامينات التى تقوى المناعة وكذلك المواد المحظور تناولها، والأدوية التى تحتوى على مواد محظورة، ومن المقرر مناقشة قرار تشكيل اللجنة فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر له اليوم الجمعة، لمناقشة الخطوات والإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها لعودة النشاط الرياضى وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن لعبة تنس الطاولة ليس بها تقارب مسافات بين اللاعبين، إلا أن الاجتماع سيناقش كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط للطاولة، مع إخطار الأندية والهيئات الرياضية بما ستسفر عنه الجلسة من خطوات واستعدادات.