اتحاد الطائرة يلغي مسابقاته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة إلغاء ما تبقى من مسابقات للموسم 2019-2020 على أن يبدأ الموسم القادم 2020 -2021 في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان الاتحاد قرر في بداية توقف النشاط الرياضي مارس/ آذار الماضي تأجيل مسابقات الموسم الحالي لتقام بداية الموسم المقبل، قبل أن يعود ويقرر إلغاءها.
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