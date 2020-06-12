اتحاد الطائرة يلغي مسابقاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة إلغاء ما تبقى من مسابقات للموسم 2019-2020 على أن يبدأ الموسم القادم 2020 -2021 في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان الاتحاد قرر في بداية توقف النشاط الرياضي مارس/ آذار الماضي تأجيل مسابقات الموسم الحالي لتقام بداية الموسم المقبل، قبل أن يعود ويقرر إلغاءها.