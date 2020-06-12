جمعة ربيع سعيد بالبقاء في بيته الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة عن تجديد عقد جمعة ربيع، مديراً فنياً لقطاع المراحل السنية لمدة 3 سنوات؛ وذلك في إطار حرصه على عدم التفريط بكوادره الفنية، وتقديراً لدوره وجهوده في تطوير الفئات العمرية بعد سنوات طويلة من العمل مع «الملك»ـ في حين أكد المدرب المخضرم سعادته بالبقاء في بيته الثاني.

شهد توقيع عقد التجديد عبد الله العجلة وأعضاء مجلس الإدارة، وبذلك حافظ الشارقة على أحد أهم الكوادر الفنية في الدولة، وقطع الطريق على نادي النصر الذي كان يرغب في الاستفادة من خدماته.

ووجه جمعة ربيع بعد التوقيع الشكر لمجلس إدارة نادي الشارقة وللقائمين على شركة كرة القدم وجميع من وثق بإمكاناته وخبراته للاستمرار كمدير فني لقطاع المراحل السنية في قلعة الملك ومواصلة العمل على مشروعه في تطوير اللاعبين الأمر الذي يعطيه الحافز لتقديم الأفضل.

وأكد جمعه ربيع الشويهي أحد نجوم الجيل الذهبي والمدرب الذي قاد الملك للتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في عام 2003 أن هذه الخطوة ليست تجديد عقد بقدر ما هي استمرارية في المكان الذي لطالما اعتبره بيته الثاني وقضى فيه سنوات طويلة حظي من خلالها على محبة واحترام الجميع.