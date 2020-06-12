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أعرب خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سعادته بعد مؤازرة رموز الزمالك والأهلي وكبار اللاعبين له بعد الإعلان عن إصابة ابنته بفيروس كورونا.
وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شكرا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة مهندس خالد مرتجي أستاذ محمد الجارحي أستاذ جمال جبر كابتن خالد بيبو كابتن ياسر ريان كابتن وليد صلاح.
وتابع : الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك على الدعم والمساندة وكل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين
وأختتم الغندور بتغريدة أخري قائلا : تغيرت امامي الصورة و أصبحت أشاهدها افضل و اعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير و انها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة و لكن يبقي الحب و العشرة و الصداقة في وطن واحد اسمه مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر «بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا»..خالد الغندور يشكر الاهلى وسيد عبدالحفيظ ويؤكد : الصورة تغيرت أمامي فى المحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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