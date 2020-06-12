مدرب حراس مرمي الزمالك يوضح تفاصيل إصابته بكورونا

كشف الكابتن "مصطفى غراب" مدرب حراس مرمى البراعم في الزمالك، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: كنت فى مشوار في شبرا ورجعت حسيت إن جسمى مكسر، ومكنتش قادر أقوم، وحسيت بهمدان في جسمى كله.

وأضاف"غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أنه يتلقى العلاج فى المنزل، معقبا : أشعر بتحسن عن الأمس وعزلت نفسي وأتخذ كل الإجراءات الصحية.

وأشار الي ان الكمامة ستفرق كثيرا مع الناس، موضحا : دا اليوم الوحيد الذي لم أتخذ فيه الإجراءات كاملة، لم أضع كحول ولكني ارتديت الكمامة، وسلمت على الناس اللى رحت عندهم ولم أتعامل مع أحد حيث كنت بسيارة خاصة.