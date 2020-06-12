شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد خطة تدريب الأهلى حال استئناف النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، برنامجا تدريبيا للفريق حال عودة التدريبات والنشاط الرياضي خلال تواجده في سويسرا بعدما سافر إليها مؤخرًا لزيارة أسرته، فقد أتفق المدرب السويسري مع إدارة النادي وجهازه المعاون على برنامج تدريب بدني لمدة أسبوع تقريباً يخوضه اللاعبين وشرح فايلر لمعاونيه هذا البرنامج الذي سيكون أول تجمع للاعبين بعد فترة طويلة من التدريبات المنزلية بسبب "فيروس" كورونا ، ومن المقرر أن يتابع المدرب السويسري تنفيذ هذا البرنامج التدريبي خلال تواجده في سويسرا عبر تطبيق "الواتس آب" بالتنسيق مع جهازه المعاون.

ووافق محمود الخطيب رئيس الأهلى بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الأهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا اليوم فى إجازة تستمر أسبوعًا أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

Advertisements

وتواصل فايلر خلال الأيام الماضية مع السفارة السويسرية فى القاهرة من أجل التنسيق معها بشأن السفر إلى بلاده على متن إحدى الطائرات التى تقوم بإجلاء بعض المواطنين الأجانب فى القاهرة فى ظل حظر الطيران منذ عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله.ويخوض لاعبو الأهلى حالياً تدريبات منزلية بسبب "كورونا"، ويتابع المدرب السويسرى هذه التدريبات عبر تقارير متواصلة وعلى مدار الساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون عبر تطبيق "الواتس آب" وهو ما سيفعله فايلر خلال أجازته بسويسرا.

وترغب إدارة الأهلى فى تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب انتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن ويحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليونى و200 ألف دولار سنوياً.