محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث عن يوم الخميس:
مصطفى محمد: حضور كتب كتابي التزموا بالإجراءات الاحترازية
مرتضى: اتحاد الكرة دعا الأندية لاجتماع عاجل لحسم مصير الدوري
إصابة حارس الوحدة السعودي الشاب بفيروس كورونا
السعودية تعلن رفع تعليق النشاط الرياضي
إشبيلية يفتتح عودة الليجا بضرب بيتيس بثنائية في ديربي الأندلس
كلوب: جاهزون لاستئناف الدوري.. ولكن لن تكون الكرة التي نعرفها في غياب الجمهور
متحدث الوزراء: نتوقع عودة النشاط الرياضي نهاية يوليو المقبل
خالد الغندور يوجه الشكر لمسئولي الأهلي وإدارة الزمالك
موقفه يتحدد.. تقارير تكشف مصير صلاح قبل موقعة إيفرتون
تقارير: فان دايك يخطف قمة الأعلى أجرًا من صلاح لتجنب إغراءات باريس
نادي درجة ثانية مغربي يكشف موقفه من ثنائي الزمالك
الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي (صور)
عقب إصابته بكورونا.. مدرب ناشئي الزمالك: حالتي مستقرة.. وسأخضع لتحاليل أخرى
محامي النقاز يكشف تطورات أزمته مع مرتضى منصور
تقرير.. في انتظار موعد السبت.. كارتيرون بين النفي والعرض التونسي - السوداني
فيفا يجري 3 تعديلات جديدة على لائحته للسماح باستكمال الموسم
ماني يسجل في غياب صلاح عن فوز كاسح لليفربول قبل عودة بريميرليج
محاميه يرد.. هل ينتقل النقاز إلى الترجي؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. اجتماع عاجل لحسم مصير الدوري.. وكواليس زفاف مصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.