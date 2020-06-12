"خضعت للتحقيق ٥٠ ساعة متواصلة" .. أول تعليق من عبد الناصر زيدان بعد الإفراج عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
قال الصحفي عبد الناصر زيدان في أول تعليق له بعد الإفراج عنه أنه أُخلي سبيله من البلاغات المقدمة ضده والتي وصلت إلي ١٢٠ بلاغا، على حد قوله.
وكان مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة أشار إلى أن قسم شرطة شرطة الهرم تلقى نحو 50 بلاغًا من رئيس الزمالك يتهم "زيدان" بالسب والقذف.
وأضاف زيدان خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيس بوك" أنه خضع للتحقيق ٥٠ ساعة متواصلة في بلاغات وقضايا لم تقتصر علي نطاق مديرية أمن الجيرة فقط بل امتدت للمحكمة الاقتصادية ومحكمة دار السلام وقسم ثاني التجمع الخامس وقسم الوايلي.
وتابع زيدان: "حضر معي نحو ٢٥ محاميا يتقدمهم كمال شعيب المحامي وحصلت علي إخلاء سبيل بمجموع كفالة وصل إلي ٥٠٠ ألف جنيه".
وأنهى: "لم يتم القبض علي ولم أحبس وسأتخذ الاجراءات القانونية بدءًا من يوم السبت علي كل من شهّر بي".
كانت هذه تفاصيل خبر "خضعت للتحقيق ٥٠ ساعة متواصلة" .. أول تعليق من عبد الناصر زيدان بعد الإفراج عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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