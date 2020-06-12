"خضعت للتحقيق ٥٠ ساعة متواصلة" .. أول تعليق من عبد الناصر زيدان بعد الإفراج عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قال الصحفي عبد الناصر زيدان في أول تعليق له بعد الإفراج عنه أنه أُخلي سبيله من البلاغات المقدمة ضده والتي وصلت إلي ١٢٠ بلاغا، على حد قوله.

وكان مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة أشار إلى أن قسم شرطة شرطة الهرم تلقى نحو 50 بلاغًا من رئيس الزمالك يتهم "زيدان" بالسب والقذف.

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وأضاف زيدان خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيس بوك" أنه خضع للتحقيق ٥٠ ساعة متواصلة في بلاغات وقضايا لم تقتصر علي نطاق مديرية أمن الجيرة فقط بل امتدت للمحكمة الاقتصادية ومحكمة دار السلام وقسم ثاني التجمع الخامس وقسم الوايلي.

وتابع زيدان: "حضر معي نحو ٢٥ محاميا يتقدمهم كمال شعيب المحامي وحصلت علي إخلاء سبيل بمجموع كفالة وصل إلي ٥٠٠ ألف جنيه".

وأنهى: "لم يتم القبض علي ولم أحبس وسأتخذ الاجراءات القانونية بدءًا من يوم السبت علي كل من شهّر بي".