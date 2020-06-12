إصابة حارس الوحدة السعودي بفيروس كورونا

تعرض حسن مؤمنة حارس فريق الشباب لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي للإصابة بفيروس كورونا المستجد . وأكدت صحيفة " الرياضية " السعودية بأن تم نقل حسن مؤمنة إلى العزل الصحي بعد أن تأكدت إصابة اللاعب بفيروس كورونا المتفشي عالميا، وحالة اللاعب تبدو مستقرة. كورونا المتفشي عالميا، وحالة اللاعب تبدو مستقرة. ويمثل مؤمنة فريق الشباب في نادي الوحدة الذي يحتل المركز الـ12 في ترتيب فرق دوري الشباب .

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