لاعب الإتفاق السعودي يتعافى بشكل نهائي من الإصابة

أنهى حامد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتفاق السعودي ، برنامجه العلاجي الذي استمر فيه قرابة شهر، وسط متابعة مع جانب طبيب النادي الذي خصص له حصصًا تأهيلية في إحدىالعيادات الخاصة.
وكان الغامدي تعرض إلى إصابة أثناء مشاركة برفقة فريق الإتفاق مباراة ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين " الدور يالسعودي "،حيث أجرى عملية جراحية، وتم تثبيت القدم بجبيرة.
وتقرر أن يبدأ اللاعب المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل، على أن يخضع إلى التدريبات الفردية .
وعلى جانب آخر ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعه عن عودة الدوري السعودي يوم 4 أغسطس القادم .
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