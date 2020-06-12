اخبار الرياضه

لاعب الإتفاق السعودي يتعافى بشكل نهائي من الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنهى حامد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتفاق السعودي  ، برنامجه العلاجي الذي استمر فيه قرابة شهر، وسط متابعة مع  جانب طبيب النادي الذي خصص له حصصًا تأهيلية في إحدى

العيادات الخاصة.

 وكان الغامدي تعرض إلى إصابة أثناء مشاركة برفقة فريق الإتفاق مباراة ببطولة دوري كأس للمحترفين " الدور يالسعودي "،

حيث أجرى عملية جراحية، وتم تثبيت القدم بجبيرة.

وتقرر أن يبدأ اللاعب المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل، على أن يخضع إلى التدريبات الفردية .

 

وعلى جانب آخر ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعه عن عودة الدوري السعودي يوم 4 أغسطس القادم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الإتفاق السعودي يتعافى بشكل نهائي من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا