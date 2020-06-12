مكافأة ضخمة للاعبي النصر حال تتويجهم بالدوري السعودي

رصد عبدالعزيز بغلف، صاحب العضوية الذهبية في قائمة نادي النصر السعودي مكافآت ضخمة تصل إلى مليوني ريال في حال فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب دوري كأس محمد بن سلمان.
وجاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إستئناف
وكتب بغلف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي «تويتر» قائلًا : «حيث صدر قرار اتحاد الكرة، باستمرار الدوري، مهرالبطوله لنجوم النصر، مليوني ريال مكافآت خاصة، حال تحقيقهم اللقب».
وكان عبدالعزيز بغلف قدم دعماً لإدارة نادي النصر هذا الموسم الجاري يقدر بسبع ملايين ونصف، فيما بلغ إجمالي دعمه في الفترة الماضية، 21 مليوناً.
ويحتل نادي النصر ، وصافة الدوري السعودي برصيد بـ45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه الهلال، المتصدر بـ51 نقطة .
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