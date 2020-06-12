شاهد.. عبدالرازق حمدالله يرحب بعودة الدوري السعودي

رحب المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بعودة بطولة دوري كأس محمد بن سلمان " الدوري السعودي " في بداية شهرأغسطس القادم . ونشر حمدالله عبرحسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير لتبادل الصور " إنستجرام صورة معلقًا عليها قائلًا :":« ياهلا، ياهلا». وكان أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إستئناف بطولة دوري كأس Advertisements محمد بن سلمان، اعتباراً من يوم 4 أغسطس المقبل. محمد بن سلمان، اعتباراً من يوم 4 أغسطس المقبل. يذكر أن المغربي (29 عاماً)، يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد بـ18 هدفاً، بعدما أن نجح في الحصول على جائزة الهداف الموسم الماضي بـ35، مساهماً بنيل فريقه لقب الدوري.

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