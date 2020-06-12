التفاصيل الكاملة لعودة الدوريالسعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن موعد إستئناف بطولة الدوري السعودي في بيان رسمي .

وجاءالبيان كالتالي ...

ثمن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، واعتبر المجلس أن هذه الجهود ماهي إلا تأكيد على حرص حكومتنا الرشيدة على صحة المواطن والمقيم، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن وطننا هذه الجائحة.

كما تابع المجلس منذ إعلان توقف نشاط كرة القدم في 14 مارس الماضي مستجدات الوضع

الصحي العام مع الجهات المختصة وبدعم ومتابعة من وزارة الرياضة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سخر كافة الوسائل لتقديم الدعم لاتحاد كرة القدم خلال فترة الجائحة.

وبناءً على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد الآسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022.

حدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرابع من أغسطس المقبل موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020، إذ سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد مواعيد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020.

حيث أنه سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارًا من تاريخ 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة. وقرر المجلس استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة

المسابقات، كما قرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 إلى 28 فريق.

كما أعلن المجلس أنه بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات حول مسابقات الفئات السنية، تم اعتماد ما يلي:

1- إلغاء بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية غير المنتهية دون تحديد بطل أو هبوط.

2- اعتماد نتائج وترتيب بطولات الفئات السنية المنتهية وتثبيت البطل والفرق الصاعدة والهابطة.

3- إلغاء بطولات المملكة للفئات السنية دون تحديد بطل، وتصعيد الفرق من الدور الذي توقفت فيه المسابقة مع استكمال المباراتين المؤجلتين لتحديد المتأهل الأخير.

4- زيادة أندية مسابقات الفئات السنية (حسب الجدول المرفق)

واعتمد المجلس زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات خلال فترة استئناف المسابقات حسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وفي الختام يتمنى الاتحاد السعودي لكرة القدم للجميع موفور الصحة والسلامة.

ثمن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، واعتبر المجلس أن هذه الجهود ماهي إلا تأكيد على حرص حكومتنا الرشيدة على صحة المواطن والمقيم، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن وطننا هذه الجائحة.

كما تابع المجلس منذ إعلان توقف نشاط كرة القدم في 14 مارس الماضي مستجدات الوضع

الصحي العام مع الجهات المختصة وبدعم ومتابعة من وزارة الرياضة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سخر كافة الوسائل لتقديم الدعم لاتحاد كرة القدم خلال فترة الجائحة.

وبناءً على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد الآسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022.

حدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرابع من أغسطس المقبل موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020، إذ سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد مواعيد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020.

حيث أنه سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارًا من تاريخ 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة. وقرر المجلس استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة

المسابقات، كما قرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 إلى 28 فريق.

كما أعلن المجلس أنه بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات حول مسابقات الفئات السنية، تم اعتماد ما يلي:

1- إلغاء بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية غير المنتهية دون تحديد بطل أو هبوط.

2- اعتماد نتائج وترتيب بطولات الفئات السنية المنتهية وتثبيت البطل والفرق الصاعدة والهابطة.

3- إلغاء بطولات المملكة للفئات السنية دون تحديد بطل، وتصعيد الفرق من الدور الذي توقفت فيه المسابقة مع استكمال المباراتين المؤجلتين لتحديد المتأهل الأخير.

4- زيادة أندية مسابقات الفئات السنية (حسب الجدول المرفق)

واعتمد المجلس زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات خلال فترة استئناف المسابقات حسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي الختام يتمنى الاتحاد السعودي لكرة القدم للجميع موفور الصحة والسلامة.