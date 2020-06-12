سبب غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبلاكبيرن



كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب غياب ثنائي ليفربول محمد صلاح وأندرو روبرتسون عن مباراة بلاكبيرن روفرز الودية التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وواجه ليفربول نظيره بلاكبيرن في أنفيلد أمس الخميس في مباراة ودية، ضمن تحضيرات الريدز لاستئناف بطولة البريميرليج.

ووفقًا لصحيفة "أكسبريس" الإنجليزية، خرج محمد صلاح وأندرو روبرتسون من تشكيلة

ليفربول ضد بلاكبيرن، حيث انتصر الريدز بنتيجة 6-0 عن طريق ساديو ماني ونابي كيتا وتاكومي مينامينو وجويل ماتيب وكي جانا هويفر وليتون كلاركسون.وغاب صلاح وروبرتسون وكذلك حارس المرمى أدريان عن مواجهة بلاكبيرن كإجراء احترازي، حيث حرص كلوب على منحهم بعض الوقت الإضافي للتعافي من الانزعاجات العضلية التي عانوا منها في الأيام الأخيرة بسبب كثافة التدريبات.ويمكن أن يتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه إيفرتون يوم 21 يونيو المقبل، وذلك في حالة فوزه على التوفيز بالإضافة إلى فوز آرسنال على مانشستر سيتي في 17 يونيو، ووقتها سيتوج الريدز رسميًا بلقب البريميرليج.ومن المتوقع أن يلعب ليفربول مباراة ودية أخرى في نهاية هذا الأسبوع.