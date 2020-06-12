أريكسون : ريال مدريد وجهة دي بروين وسترلينج المقبلة



صرح المدرب السويدي المخضرم سفين جوران إريكسون أن ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورحيم سترلينج سيلعبان لريال مدريد إذا أرادوا ذلك.

وارتبط ثنائي مانشستر سيتي دي بروين وسترلينج بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، منذ أن تم الإعلان عن حرمان السيتيزين من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسمين القادمين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ‘‘يويفا‘ بسبب انتهاكهم قواعد اللعب المالي النظيف.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي مع ريال مدريد في سانتياجو برنابيو في شهر فبراير الماضي، علق سترلينج على احتمالية انتقاله للملكي، حيث قال: ‘‘الآن أنا في مانشستر سيتي، وسعيد جدًا، لكنني أقول أيضًا أن مدريد نادٍ رائع، فعندما ترى القميص الأبيض، فأنت تعرف بالضبط ما يمثله النادي،

فهو عظيم، على الرغم من أنني يجب أن أقول أن لدي عقدًا رائعًا مع سيتي حتى عام 2023 ويجب أن أحترمه، لكنه حقًا نادٍ رائع‘‘.كما تمت مناقشة مستقبل كيفين دي بروين، وربطه أيضًا بريال مدريد، نظرًا لحرمان مانشستر سيتي من لعب أي منافسة قارية للموسمين المقبلين المنافسة القارية في الموسمين المقبلين، فقد كان هناك الكثير من المعلومات التي أشارت إلى هروب نجوم السيتيزين، مشيرًا إلى أن معظم الوجهة المفضلة للاعبي السيتي ستكون ريال مدريد.وقد استأنف مانشستر سيتي على هذه العقوبة وسوف يعرف القرار النهائي في أوائل شهر يوليو، وحتى هذا الموعد ستستمر شائعات السوق في مسارها.وأكد المدرب السويدي المخضرم إريكسون في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘البرنابيو‘‘ الإسباني أنه على الرغم من خيبة أمله بشأن عقوبة مانشستر سيتي، فإنه يدرك أنه إذا أراد دي بروين وسترلينج اللعب في ريال مدريد، فسوف ينتهي بهم الأمر للقيام بذلك.وقال إريكسون: ‘‘سيلعب دي بروين وسترلينج لريال مدريد إذا أرادوا ذلك، لكنني سأشعر بخيبة أمل‘‘.وأضاف: ‘‘أتمنى حقًا أن يبقوا في إنجلترا، عندما تنظر إليه حتى الآن، ولسنوات عديدة قادمة، يظل البريميرليج هو أفضل دوري في العالم، ليس هناك شك في ذلك، فهو الأكثر شعبية، وأفضل دوري لمشاهدته‘‘.كما تحدث إريكسون عن بيب جوارديولا، حيث قال: ‘‘بالطبع إنه مهم، فهو يعتبر أحد أفضل المدربين، إن لم يكن أفضل مدرب في العالم، لقد هيمن على كل شيء لفترة طويلة، وخسارته قبل انتهاء عقده سيكون سيئًا لمانشستر سيتي، وسيئًا للجماهير وللاعبين وللنادي، آمل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لإبقائه على الأقل حتى انتهاء عقده‘‘.