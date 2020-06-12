الجنايني يدعو رئيس الزمالك لاجتماع رؤساء الأندية بالاتحاد

وجه عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري، دعوة لمرتضي منصور رئيس الزمالك، لحضور إجتماع رؤساء الأندية بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل. وقال مرتضي منصور رئيس الزمالك : " لقينا دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاجتماع يوم الأربعاء بحضور جميع رؤساء الأندية لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالوضع الحالي". الخاصة بالوضع الحالي". وأضاف: " نادي الزمالك يمتلك رئيس وطني محترم يمتلك حس امني يراعي الظروف التي نسير فيها جميعاً ،نحن اول نادي قمنا بإغلاق المقر، وأول نادي فتح باب تجديد الاشتراكات"

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