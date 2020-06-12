اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ‘‘يويفا‘‘ قرارات عاجلة بشأن المباريات المتبقية في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لهذا الموسم.

ووفقًا لشبكة ‘‘سكاي سبورتس‘‘ الإنجليزية، اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ‘‘يويفا‘‘مدينة لشبونة البرتغالية موقعًا لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما ستستضيف ألمانيا الأدوار المتبقية في الدوري الأوروبي، في حين سيلعب كأس السوبر الأوروبي في بودابست بالمجر.

وبالتالي سيقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في لشبونة بالبرتغال، ليس ذلك فحسب، بل ستستضيف لشبونة أيضًا المباريات المتبقية في الدور ثمن النهائي.

وبذلك لن يلعب

و ينتظر أتلتيكو مدريد بالفعل منافسيه في الدور ربع النهائي بعد أن اجتاز عقبة البطل

سيلعب كأس السوبر الأوروبي في بودابست بالمجر.وبالتالي سيقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في لشبونة بالبرتغال، ليس ذلك فحسب، بل ستستضيف لشبونة أيضًا المباريات المتبقية في الدور ثمن النهائي.وبذلك لن يلعب برشلونة مباراة الإياب ضد نابولي في ملعب كامب نو كما ستقام المباريات الثلاث الأخرى في لشبونة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ، يوفنتوس ضد ليون، بايرن ميونيخ ضد تشيلسي و ينتظر أتلتيكو مدريد بالفعل منافسيه في الدور ربع النهائي بعد أن اجتاز عقبة البطل ليفربول ، وقد تأهل أيضًا لربع النهائي باريس سان جيرمان على حساب بوروسيا دورتموند، وأتالانتا على حساب فالنسيا، ولايبزيج على حساب توتنهام هوتسبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لشبونة تستضيف المباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.