إبراهيم سعيد: من حق الزمالك فتح ملف نادي القرن

صرح إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن من حق الزمالك فتح ملف لقب نادي القرن ، ومن حق الأهلي أيضًا أن يدافع عن حقوقه.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلامصادق :"من حق الزمالك أن يطالب بفتح ملف نادي القرن الإفريقي، ولا يعيب على مجلس إدارة الزمالك أن يرى حقوق النادي، كل شخص له حق مشروع، ومن حق الأهلي أيضًا أن يدافع عن حقوقه"
وأضاف: " التصريحات أصبحت مبالغة فيها من الناديين، لافتة نادي الزمالك المتعلقة بنادي القرن من وارد أنها استفزت الأهلي".
وأختم :" لم يعجبني الوضع بين الأهلي والزمالك والصراع الحالي، هناك احتقان شديد، وبدأ الأمر يصل للعنصرية، والسباب أصبح بشكل علني، المسئولين والإعلام سبب صراع الأهلي والزمالك"
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