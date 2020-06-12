رياضة | الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي منذ فترة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق في الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في ضم طاهر محمد في الصيف تحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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ودخل الأهلي في مفاوضات مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد ولكن تم رفض العرض المقدم من الفريق الأحمر.

وعاد الأهلي للتفاوض من جديد مع طاهر محمد طاهر والمقاولون العرب حيث كثف مسئولو الأحمر مفاوضاتهم مع اللاعب وقدموا عرض أكبر لضمه.

واقترب مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير من ضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم ولكن يتبقى بعض الأمور التي يجب انهائها مع المقاولو العرب ليتوصل كلا الطرفين لإتفاق بعد ان نجح الأهلي في الحصول على موافقة مبدئية من اللاعب بالانضمام للفريق.