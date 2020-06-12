رياضة | مانشستر يونايتد يفشل من جديد في ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يفشل من جديد في ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يريد ضم الإسباني الشاب انسو فاتي نجم برشلونة في الصيف القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة رفض نهائيا فكرة رحيل فاتي عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن كشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد قدم عرض ضخم بقيمة ١٠٠ مليون يورو لإقناع البارسا ببيع فاتي ولكن النادي رفض هذا العرض للمرة الثانية.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يرفض نهائيا فكرة رحيل فاتي لأنه يعتبر مستقبل الفريق وسيتم تصعيده في الفترة المقبلة إلى الفريق الأول ورفع راتبه ليستمر لأطول وقت داخل النادي.