رياضة | مرتضى منصور يهاجم الخطيب ولاعب الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم الخطيب ولاعب الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه لن يسكت أمام التجاوزات التي قامت بها قناة الأهلي في حقه خلال الايام القليلة الماضية.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك وخلال برنامج زمالكاوي: محمود الخطيب قام بصرف ٣ ملايين جنيه حوافز للأشخاص الذين يقومون بتوجيه السباب والشتائم لنا ليلا ونهارا، وأقول له كيف ستقيد هذه الأموال في الميزانية.

وأضاف: أنا لم اقم بتوجيه أي سباب لمحمود الخطيب،كل ما في الأمر أن وجهت له بعض الأسئلة عن الأموال والهدايا التي حصل عليها هو ومجلسه من المستشار تركي آل الشيخ

وتابع: نادي الزمالك يمتلك رئيس وطني محترم يمتلك حس امني يراعي الظروف التي نسير فيها جميعاً ،نحن اول نادي قمنا بإغلاق المقر، وأول نادي فتح باب تجديد الاشتراكات.

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ونوه: لقينا دعوة من الأخ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاجتماع يوم الأربعاء بحضور جميع رؤساء الأندية لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالوضع الحالي.

وأشار: سلام الشاطر الذي يقوم بالهجوم على مرتضى منصور، طلب مني العمل داخل قناة نادي الزمالك بحضور السيدة زوجته وأيمن حافظ وأحمد جمال، وقال لي بالحرف انا زملكاوي يا أستاذ مرتضى

وتابع: الشاطر اصبح مرتزق من أجل العمل في قناة الأهلي، وهو من قام قبل ذلك بالحديث عن إنجازات المجلس وإشادة الجمعية العمومية بمرتضى منصور وقالها بشكل صريح انا اطبل لمرتضى هكذا سيقول البعض ولكن العمل الذي يقوم به رئيس الزمااك يستحق التحية.

واختتم: أقول لجماهير نادي الزمالك ما رأيكم في إسلام الشاطر "المطبلاتي" ، حديث الشاطر كان عن نادي الزمالك في عام ٢٠١٤ الان النادي تحول للأفضل ١٠٠ مرة، وأنا من قمت بالرد على المذيع التونسي الغير محترم الذي قام بالتعدي على لاعبي الأهلي لفظيا، والنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب لم يجرؤ على الرد عليهم .