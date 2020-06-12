رياضة | مرتضى منصور يزف خبر سار لأعضاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يزف خبر سار لأعضاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تخفيض مبلغ تسديد الاشتراكات الخاصة بالتابعين لاعضاء الجماعية العمومية البيضاء من مبلغ ١٠٠٠ جنية إلى ٣٥٠جنية.

وقال مرتضى منصور بأن قرار تخفيض تسديد الاشتراكات الخاصة بالتابعين لاعضاء الجماعية العمومية البيضاء من مبلغ ١٠٠٠ جنية إلى ٣٥٠جنية، جاء بعض تواصل عدد كبير من الأعضاء مع النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة لتخفيض المبلغ.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك على طلب الأعضاء بشكل فوري، نظراً للظروف التي يمر بها أغلب المصريين بسبب تأثير إنتشار فيروس كورونا المستجد على الحالة الإقتصادية في جميع أنحاء العالم.