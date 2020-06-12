الامارات | الريال يرفض عرض أتلتيكو للعب في «واندا ميتروبوليتانو»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يرفض عرض أتلتيكو للعب في «واندا ميتروبوليتانو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، أمس، أن الأخير رفض عرضاً من أتلتيكو مدريد للعب في ملعب الأخير «واندا ميتروبوليتانو»، مؤكداً أنه سيخوض مبارياته المقبلة بعد استئناف «الليغا» على ملعبه الثاني «دي ستيفانو».
يذكر أن الملعب الرئيس لريال مدريد «سانتياغو بيرنابيو» يخضع حالياً لأعمال تجديد، ولن يكون متاحاً إلا في منتصف الموسم المقبل. وكان أتلتيكو، من خلال رئيسه إنريكي سيريز، قد عرض على نظيره في الريال فلورنتينو بيريز فتح الملعب لخوض الريال مبارياته عليه، لكن الأخير شكر سيريزو على العرض ورفضه. وتتبقى للريال ست مباريات من أصل 11 في «الليغا»، يخوضها على أرضه، وأولها إيبار الأحد المقبل.
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